İzmir'de Yasa Dışı Silah Ticareti Yapan 2 Kişi Yakalandı

Bornova ilçesinde yapılan operasyonda, yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, adli kontrolle serbest bırakıldı.

İzmir'in Bornova ilçesinde yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi, 8 adet ruhsatsız tabanca ile yakalandı. Polisin yakaladığı şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrolle serbest kaldı.

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, ilçede şok uygulamalar gerçekleştirdiği esnada şüphe üzerine 2 kişiyi durdurdu. Yapılan aramada 8 adet ruhsatsız tabanca yakalanırken, H.Ç. ve U.P. adlı 2 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yapılan sorgulamada şüphelilerin yasa dışı silah ticareti yaptıkları belirlenirken, H.Ç. ve U.P., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrolle serbest kaldı. - İZMİR