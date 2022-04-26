Bornova Belediye Başkanı İduğ, Makedonya Göçmenleriyle Buluştu - Haberler

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Bornova Belediye Başkanı İduğ, Makedonya Göçmenleriyle Buluştu

ANKA - Emel Türegün - Yerel
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Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, İzmir Makedonya Göçmenleri Derneği’nin düzenlediği geleneksel iftar yemeğinde vatandaşların sofrasına konuk oldu.

BORNOVA, İZMİR (ANKA) - Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, İzmir Makedonya Göçmenleri Derneği'nin düzenlediği geleneksel iftar yemeğinde vatandaşların sofrasına konuk oldu.

İzmir Makedonya Göçmenleri Derneği'nin bu yıl dokuzuncusunu düzenlediği iftar yemeğinde, Makedonya göçmenlerinin yüzlerce yıldır düğünlerde yaptıkları düğün çorbasının yanı sıra geleneksel yöntemlerle pişirilen kavurma, pilav ve helva ikram edildi.

ANKA / Emel Türegün - Yerel

Mustafa İduğ, Makedonya, Bornova, İzmir, Yerel, Haberler

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