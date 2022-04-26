Bornova Belediye Başkanı İduğ, Makedonya Göçmenleriyle Buluştu

BORNOVA, İZMİR (ANKA) - Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, İzmir Makedonya Göçmenleri Derneği'nin düzenlediği geleneksel iftar yemeğinde vatandaşların sofrasına konuk oldu.

İzmir Makedonya Göçmenleri Derneği'nin bu yıl dokuzuncusunu düzenlediği iftar yemeğinde, Makedonya göçmenlerinin yüzlerce yıldır düğünlerde yaptıkları düğün çorbasının yanı sıra geleneksel yöntemlerle pişirilen kavurma, pilav ve helva ikram edildi.

İzmir Makedonya Göçmenleri Derneği Başkanı Tezcan Mehmetoğlu'nun ev sahipliğinde Altındağ'da, Zararsız Düğün Salonu'nda düzenlenen iftar yemeğine, CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, Altındağ Esnaf Odası Başkanı Tayfun Çıracı, meclis üyeleri STK temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Dernek Başkanı Tezcan Mehmetoğlu, iftara gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, iftara katılan vatandaşlarla tek tek selamlaşıp, büyük kazanlarda pişirilen yemeklerin başına geçip iftar menüsündeki helvayı dağıttı. Başkan İduğ, "Kültür zenginliklerinin korunması, gelecek nesillere aktarılması yönünden çalışmalarınız çok değerli. Bu zenginlikler ülkemizin renkleridir. Pandemi döneminde bir arada olamadık. Umarım bundan sonra sağlıklı günlerde hep birlikte oluruz" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır da "Bizler vatanımızla, tarihimizle, bayrağımızla, atamızla gurur duyan bir milletiz. Balkanların neresinden kopup gelirsek gelelim, Anadolu'nun hangi coğrafyasından gelmişsek gelelim, bizler bu milletlin onurlu birer yurttaşıyız. Bu sofraları paylaşıyoruz ve büyüyoruz. Burada buluşmamızda katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.