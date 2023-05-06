Bornova'da kumar operasyonu: 152 kişi suçüstü yakalandı, 2 işletme mühürlendi

İzmir'in Bornova ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, kumar oynayan 152 kişi suçüstü yakalandı. Mühürlenen işletmelerden birine daha önce 22, diğerine ise 18 kez aynı gerekçeyle operasyon düzenlendiği belirtildi.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, jandarmanın 2 ayrı işletmeye düzenlediği operasyonda, kumar oynayan 152 kişi suçüstü yakalanırken, kumar oynatıp, yer temin ettikleri belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Mühürlenen işletmelerden birine daha önce 22, diğerine ise 18 kez aynı gerekçeyle operasyon düzenlendiği belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatı doğrultusunda Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen 3 Mayıs'ta

Beşyol ve Gökdere Mahallesi'ndeki 2 işletmeye kumar baskını yaptı. 'Tombala ' oynadıkları belirlenen 152 kişi, suçüstü yakalandı. Kumar oynadığı belirlenen 152 kişiye, toplam 616 bin 400 TL idari para cezası kesildi. Kumar oynattığı, yer temin ettikleri ve mühür bozdukları gerekçesiyle işletmeciler İ.A. ve A.K. gözaltına alındı. İşletmeler mühürlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüphelilerin tamamı serbest bırakıldı. Beşyol'daki işletmeye daha önce 18, Gökdere'dekine ise 22 kez kumar oynatıldığı gerekçesiyle işlem yapılıp mühürlendiği bildirildi.