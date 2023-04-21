Bornova Belediye Başkanı İduğ, Bayram Öncesi Son Mesaisinde İşçilerle Bayramlaştı

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Ramazan Bayramı öncesindeki son mesaiye Temizlik İşleri ile Fen İşleri şantiyelerinde işçilerle bayramlaşarak başladı.

Sabah vardiyasının başlamasından hemen önce Temizlik İşleri Şantiyesi'ne giden Başkan İduğ, işçilerin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Başkan İduğ'un ikinci durağı Fen İşler Şantiyesi oldu. Buradaki işçilerle de bayramlaşarak çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan İduğ, Bornova Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende ise tüm belediye çalışanlarıyla bir araya geldi. Ziyaretlere DİSK Genel İş Sendikası 7 No'lu Şube Başkanı Özgür Genç ve DİSK Genel İş Sendikası 6 No'lu Şube Başkanı Yılmaz Akın da katıldı.

Başkan İduğ, şantiye ziyaretlerinin ardından tüm Bornova Belediyesi çalışanlarıyla Bornova Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma töreninde buluştu. İduğ, CHP Bornova İlçe Başkanlığı'nın Prof. Dr. Türkel Minibaş Gençlik Merkezi'nde düzenlediği törende ve CHP İzmir İl Başkanlığı'nın İzmir Sanat Merkezi'nde düzenlediği törende partililerle bayramlaştı.

İduğ, bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada Bornova Belediyesi'nde yaptıkları yatırımlar ve aldıkları kararlar sayesinde çalışanların ücret, ikramiye ve toplu iş sözleşmesinden doğan alacaklarını, günü gününe yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. İduğ, "Geldiğimiz günden beri toplu iş sözleşmelerinde Türkiye'nin en sağlıklı, en doğru kararlarını alan, çalışma arkadaşlarımızı enflasyon altında ezdirmeyen, refah seviyesini yukarda tutmaya çalışan bir anlayışla çalıştık" dedi.

İduğ, Bornova Belediyesi'ni getirdikleri sağlam bütçe yapısı sayesinde EYT kapsamında emekli olan 100'e yakın personelin 41 milyon TL tutan ikramiyesini de 19 Nisan itibarıyla tek seferde hesaplarına yatırdıklarını aktardı. Başkan İduğ, "Bornova Belediyesi, yurtları, taziye evlerini, pazar yerleri gibi bütün projelerini 2023 sonuna kadar tamamlayacak. Bu başarıda payı olan tüm çalışanlarımızı kutluyorum" diye konuştu.