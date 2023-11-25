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İzmir'de silah imal ve ticareti yapan şebeke çökertildi

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İzmir'in Bornova ilçesinde silah imal ve ticareti yaptığı belirlenen şebeke, polisin operasyonuyla çökertildi. Operasyonda, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve silah imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde silah imal ve ticareti yaptığı belirlenen şebeke, polisin operasyonuyla çökertildi. Operasyonda, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve silah imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İzmir'de silah imal edip yasadışı bir şekilde ticaretini gerçekleştiren suç örgütüne yönelik, Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ortak çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda, S.E. ve N.Y. adlı iki şüphelinin Pınarbaşı bölgesinde yasadışı silah imalatı ve ticareti yaptığı bilgisi edinildi. Polis ekipleri tarafından belirlenen iki ayrı adreste yapılan aramalarda, çok sayıda ruhsatsız tabanca, tabanca imal etmeye yarayan malzemeler, tabancalara ait fişek ve bir pompalı tüfek ele geçirildi.

Şüpheliler polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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