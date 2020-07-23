İlhan Cihaner CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi üyesi İlhan Cihaner, hafta sonu gerçekleştirilecek 37'inci Olağan Kurultay'da genel başkanlığa aday olacağını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi üyesi İlhan Cihaner, hafta sonu gerçekleştirilecek 37'inci Olağan Kurultay'da genel başkanlığa aday olacağını açıkladı.

Bilkent Odeon'da yapılacak 37'nci Olağan Kurultay'ın birinci gününde genel başkan seçimi, ikinci gününde ise 60 kişilik parti meclisi üye seçimi gerçekleştirilecek. Parti genel başkanlığına adaylığını açıklayan CHP Parti Meclisi üyesi İlhan Cihaner, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığı dünyayı değiştirebilecek bir konumdur. Önce partimizi, sonra ülkemizi, sonra dünyayı değiştirmeye talibiz. Partide ortak karar ülkede ortak karar, partide demokrasi ülkede demokrasi, partide özgürlük ülkede özgürlük, ihtiyacımız olan ise cesaret, cesaret, cesaret" şeklinde konuştu.

Daha önce Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra eski Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı da Kurultay'da başkan adayı olacağını açıklamıştı. Böylece CHP'de genel başkanlık yarışı için aday sayısı üçe çıktı. - ANKARA

Kaynak: İHA