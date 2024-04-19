CHP Milletvekili Ali Öztunç: Emekliler Açlık Ücretine Mahkum Ediliyor

(ANKARA) CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, bu yıl ocakta bütçeden SGK'ya finansman açığı da dahil değişik isimlerle 130,1 milyar liralık transfer yapıldığını, bütçeden yapılan transferlerin geçen yıla göre yüzde 138,6 oranında arttığını belirterek, "Bu kadar büyük artışa rağmen, emeklilerimiz de açlık ücretine mahküm ediliyor. Bu tablonun, bu kara deliğin sorumlusu AKP'dir, saray düzenidir, Erdoğan'dır" ifadelerini kullandı.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) Ocak 2024 verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Sosyal güvenlik sisteminde aktif/pasif dengesindeki bozulmanın giderek arttığına işaret eden Öztunç, şunları kaydetti:

"SGK'nın Ocak 2024 ayına ilişkin istatistiklerine göre son bir yılda aktif sigortalı sayısı yüzde 1,4 oranında azalarak 25 milyon 69 bin 528 kişiye gerilerken, aylık ve gelir ödenen dosya sayısı yüzde 16,4 oranında artarak 15 milyon 298 bin 417'ye yükseldi. Bu dosyalardan aylık ve gelir alanların sayısı ise yüzde 15,4 oranında artarak 16 milyon 98 bin 639 kişi oldu. Geçen yıl ocak ayında yüzde 1,93 olan aktif/pasif oranı ise bu yıl yüzde 1,64'e kadar indi. Diğer bir ifadeyle geçen yıl ocakta yaklaşık iki kişi çalışıp bir emekliye bakarken, bu sayı bu yıl ocakta 1,6 çalışana indi. SGK'nın ocak ayı emekli aylığı ödemeleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 103,7 oranında artarak 186,2 milyar liraya çıkarken, prim gelirleri ise yüzde 102,9 oranında artarak 179,4 milyar lirada kaldı. SGK'nın prim geliri emekli aylıklarını bile ödemeye yetmedi. Daha çok kişiye reel olarak daha düşük aylık veya gelir ödeyen bir yapıya dönüşen sosyal güvenlik sisteminin merkezi yönetim bütçesine olan yükü de giderek artıyor. Bu yıl ocakta bütçeden SGK'ya finansman açığı da dahil değişik isimlerle 130,1 milyar liralık transfer yapıldı. Bütçeden yapılan transferler geçen yıla göre yüzde 138,6 oranında artış gösterdi. Bu kadar büyük artışa rağmen, emeklilerimiz de açlık ücretine mahküm ediliyor. Bu tablonun, bu kara deliğin sorumlusu AKP'dir, saray düzenidir, Erdoğan'dır."