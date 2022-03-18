17 Mart 2022 Haberleri
Haberler.com - Genel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
17 Mart 2022 Manşet Haberleri.
- Barcelonalı Pedri'den Galatasaray taraftarına büyük övgü: Daha önce böylesini görmedim
- Türk futbolu dibe vurdu! Avrupa'ya giden takım sayısı değişti, dev turnuvada artık yokuz
- Bodrum meydan muharebesi! Akrabalar arasında anlaşmazlık çıktı, ortalık savaş alanına döndü
- Kılıçdaroğlu'ndan polisler için imzalanan 'Bölge Sistemi' kararnamesine tepki: Garabettir
- Atamadan sonra 26 ay göreve başlatılmayan öğretmen, işe başladığı gün görevden alındı
- İşler iyice karışıyor! ABD'den Rusya'ya yardım hazırlığında olan Çin'e 'Yaptırım' tehdidi
- Sabrımızı sınıyorlar! Barcelona'dan Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım
- Bulgaristan eski Başbakanı Borisov ve yakın çevresinden bazı kişiler gözaltına alındı
- Aslan, Barcelona'yı salladı ama yıkamadı! Galatasaray, Avrupa Ligi'ne veda etti
- Aleyna Tilki'nin güzelliğiyle büyüleyen annesi Havva Öztel gençlik pozunu paylaştı, ortalık yıkıldı
- İBB Başkanı İmamoğlu, beklenen kar yağışı dolayısıyla İstanbullulara çağrı yaptı: Zaruret yoksa dışarı çıkmayın
- Burhan Kuzu'nun ölmeden önce yaptığı itirafı canlı yayında paylaştı: Ah İdris'im sorma
- Barcelona defansta yapılan hatayı affetmedi! Galatasaray, Avrupa Ligi'nde ilki yaşadı
- Piramitlerde dünyayı ayağa kaldıran keşif! Gizemli odalar yüzünden kazılar durduruldu, her tarafa şerit çekildi
- Biden bu kez Putin'i 'haydut' ve 'katil bir diktatör' olarak nitelendirdi
- Hamile kadın, doğumdan sonra eşinin telefonunda gördükleri yüzünden dakikalarca toparlanamadı
- Rusya'dan NATO'ya katılmayı düşünen Bosna'ya ortalığı karıştıran tehdit: Ukrayna'da olanlar belli
- Bu bakış her şeyi anlatıyor! Galatasaray taraftarı önüne çıkan Barcelona'nın yıldızları neye uğradığını şaşırdı
- Son Dakika: İstanbul'da yoğun kar yağışı hazırlığı! Valilik okulları tatil etti
- İngiliz askeri uzmandan Ukrayna'ya uyarı: Savaşı kazansalar bile iç karışıklık tehlikesi var
- Bakirelik sözleri ortalığı sallamıştı! Merve Taşkın, Acun Ilıcalı'yla ilgili anısını itiraf etti
- Ali Koç imza töreninde çevirdiği kadına 'Kimsin sen?' diye sordu! Aldığı yanıt kahkahalara boğdu
- Güvercini tek hamlede mideye indirmek için yaklaşan kedinin hareketi boğazları düğümledi
- Dev maç nefes kesiyor! Fileler 3. kez havalandı
- Türkiye'de 17 Mart günü koronavirüs nedeniyle 101 kişi vefat etti, 21 bin 354 yeni vaka tespit edildi
- THY, İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle 100 seferini daha iptal etti
- Ali Koç imza töreninde bizzat Berke Özer'in ismini verdi: Seneye birlikte olmayacağız
- Tırın açık kalan dorsesi üst geçide çarpıp asılı kaldı
- Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın mültecilerle ilgili sözlerine yanıt verdi: ilk defa böyle bir şey söylüyor, kuşkulanıyorum
- Seda Sayan'ın müstakbel eşi Çağlar Ökten'in eski sevgilisinin pozları nefes kesti
- Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? Ali Koç ilk kez bu kadar net hedef gösterdi
- İmza törenine damga vuran an! Herkes Arda Güler'in bebeklik fotoğrafını konuşuyor
- Altılı masada oturan Babacan ve Kılıçdaroğlu mülteciler konusunda ters düştü: Mümkün değil
- Milyonluk otomobil kağıt gibi ortadan ikiye bölündü, araçtakiler korkudan titredi
- Galatasaray taraftarı otele operasyon yaptı! Barcelona'nın yıldızları uyumadan maça çıkacak
- Lüks otomobilini benzinle yıkayan şahıs, tepkilerin odağı haline geldi
- Madde bağımlısı şahıs, çocukların gözü önünde yere yığılıp kaldı
- Ukrayna Devlet Başkan Danışmanı Podolyak: Rusya'yla barış anlaşmasına varmamız birkaç gün ila 1.5 hafta sürebilir
- Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadının cinsel organından bardak çıktı
- Rusya'da şeker izdihamı! Stoklar azaldı, halk marketlere akın etti
Haberler.com - Genel