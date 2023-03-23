İsmail Furkan Şahin Kimdir? İsmail Furkan Şahin Hayatı ve Biyografisi! İsmail Furkan Şahin Kaç Yaşında, Nereli?

Türk İnternet ünlüsü İsmail Furkan Şahin, 22 Mart 1996 tarihinde dünyaya geldi. 1,67 boyunda ve 68 kg ağırlığındadır. Aslen Amasyalı olan ünlü isim, İhsan Nakipoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinde eğitim görmüştür. Abdullah Şahin ve Muhammed Emin Şahin adında iki kardeşi vardır.

Lise zamanlarından itibaren sosyal medya ile tanışmaya başlamıştır. Instagram, Tiktok ve YouTube'da paylaşımlar yapan ve aynı zamanda Fenerbahçe taraftarı olan bir isimdir. İnternet ünlüsü olan İsmail Furkan Şahin, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde memurluk yaparak yaşamını devam ettirmektedir.