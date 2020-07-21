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İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hatay-Dörtyol ilçesi Amanoslar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando timlerince gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
21.07.2020 17:13 | Son Güncelleme: 21.07.2020 17:17
İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hatay-Dörtyol ilçesi Amanoslar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando timlerince gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Kaynak: DHA