DEM Parti Hatay Dörtyol Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Hatay Dörtyol adayı Sabuha Akdağ kimdir?

Dem Parti Hatay Dörtyol Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Hatay Dörtyol adayı Sabuha Akdağ kimdir?

DEM PARTİ HATAY DÖRTYOL ADAYI SABUHA AKDAĞ KİMDİR?

Sabuha Akdağ 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Hatay DörtyolBelediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Hatay Dörtyoladayı Sabuha Akdağ siyaset ile uğraşmaktadır ve üniversite/yüksekokul mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz