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Hatay'da sığınakta 14 kök Hint keneviri ele geçirildi

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir evin bahçesinde ortaya çıkan ve içerisinde iklimlendirme sistemi bulunan sığınakta 14 kök Hint keneviri ele geçirildi. Yerin altındaki sığınağıysa polis ekiplerinin dikkati ve kapak ortaya çıkardı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir evin bahçesinde ortaya çıkan ve içerisinde iklimlendirme sistemi bulunan sığınakta 14 kök Hint keneviri ele geçirildi. Yerin altındaki sığınağıysa polis ekiplerinin dikkati ve kapak ortaya çıkardı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri tarafından Dörtyol Sanayi Mahallesinde yaya olarak durdurulan E.Y.'nin üst ve ikamet aramasında, 100 gram skunk ele geçirildi. Ayrıca şahsın ikametinin bahçesinde yapılan aramada, yerin altına kapakla gizlenmiş tünel içerisinde Kenevir yetiştirmede kullanılan iklimlendirme sistemi düzeneği olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin dikkatiyle ortaya çıkan sığınakta yapılan aramada, boyları 50 cm ile 1500 cm arasında değişen 14 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili olarak E.Y. yakalanarak gözaltına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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