Hatay'da Sentetik Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gram Sentetik Uyuşturucu ve 7 Hap Ele Geçirildi

Hatay'da 9 gram sentetik uyuşturucu ve 7 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valiliğin açıklamasına göre, polis ekipleri, Dörtyol ilçesi Sanayi Mahallesi'nde şüphe üzerine A.İ. ve K.M.A'yı durdurdu.

Zanlıların üst aramasında 1 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Ekipler, B.T'nin otomobilinde yaptığı aramada da 8 gram sentetik uyuşturucu, 7 uyuşturucu etkili hap, tabanca ve 12 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.