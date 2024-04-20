Hatay'da aranan şahıs yakalandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan şahıs, polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan şahsı yakalayarak cezaevine gönderildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan M.S.'yi Dörtyol ilçesinde gözaltına aldı. Gözaltına alınan M.S., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY