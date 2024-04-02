Hatay'da Otizm Farkındalık Etkinlikleri Düzenlendi

Hatay'ın Dörtyol ve Belen ilçelerinde Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Dörtyol ilçesinde Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi gönüllüleri tarafından Zübeyde Hanım Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nda düzenlenen etkinlikte, otizmli çocuklar için sesli müzik oyunları ve spor aktiveleri yapıldı.

Belen ilçesinde de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Sebati Günenç İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte otizmli çocuklar dans gösterisi sundu.

Farkındalık amacıyla kırmızı renk giyen otizmli çocukların etkinliğine, öğretmenler ve aileler katıldı.