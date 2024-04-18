Hatay'da aranan şahıs yakalandı ve cezaevine gönderildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 1 ay hapis cezasıyla aranan şahsı yakalayarak cezaevine gönderildi

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında, kaçak orman emvali nakli, uyuşturucu, orman emvalini illegal yollarla biçme, işleme, satma ve kendi kullanımı için esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi suçlarından 1 ay hapis cezası ile aranan E.E.'yi Dörtyol ilçesinde gözaltına aldı. Gözaltına alınan E.E., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY