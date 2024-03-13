Saadet Partisi Dörtyol adayı Mahmut Şan kimdir? 2024 Saadet Partisi Hatay Dörtyol belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Dörtyol belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Gaziantep Dörtyol adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Dörtyol Belediye Başkan Adayı Mahmut Şan kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MAHMUT ŞAN KİMDİR?

Mahmut Şan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Dörtyol belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ DÖRTYOL ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Dörtyol adayı belli oldu. Saadet Partisi Dörtyol Belediye Başkan Adayı Mahmut Şan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.