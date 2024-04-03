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Hatay'ın Dörtyol ve Reyhanlı ilçelerine ağır ceza mahkemesi kurulması kararlaştırıldı

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Hatay'ın Dörtyol ve Reyhanlı ilçelerine ilk kez ağır ceza mahkemesi kurulması kararlaştırıldı.

Dörtyol ve Reyhanlı'da büyük eksikliği olan ve avukatlar ile vatandaşların yoğun isteği doğrultusunda iki ilçe adliyesinde ağır ceza mahkemesi kurulma kararı Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından onaylandı.

2024 yılında yargının etkinliği ve verimliliğinin artırılması ilişkin yapılan çalışmalar çerçevesinde 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı teşkilatı hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 38. Maddesinin 1/a bendi ile 5235 sayılı adli yargı ilk derece mahkemeleri ile bölge adliye mahkemelerinin kuruluş, görev ve yetkileri hakkında kanunun 9. Maddesi uyarınca, bölgelerin coğrafi durumları, yargı çevreleri ve iş yükü dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda Hakimler ve Savcılar Kurulunun olumlu görüşleri ile birlikte ülke genelinde 12 ilçeye 22 adet ağır ceza mahkemesi kurulması kararlaştırıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Reyhanlı Dörtyol Hatay Mahkeme Yargı Hukuk Yerel Politika Güncel Haberler

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