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Kalp hastası bebek ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde doğuştan kalp hastası olan 4 günlük bir bebek, ambulans helikopterle Ankara'daki Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde doğuştan kalp hastası 4 günlük bebek ameliyat edilmek üzere ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Yeni doğan bir bebek, Dörtyol Devlet Hastanesi yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Doğuştan kalp hastası olduğu tespit edilen bebeğin, daha donanımlı bir hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

Bebek, tedavisi için Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Ankara'daki Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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