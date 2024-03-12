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Dörtyol'da Kumar Oynayanlara 192 Bin 750 TL İdari Para Cezası

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kumar oynadığı tespit edilen 30 şahsa, 192 bin 750 TL idari para cezası uygulandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kumar oynadığı tespit edilen 30 şahsa, 192 bin 750 TL idari para cezası uygulandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzuru ve asayişi sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Dörtyol İlçesinde 11 Mart tarihinde; kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis uygulaması kapsamında 10 işyeri denetlendi. Yapılan denetimlerde; 117 şahıs sorgulanırken, 1 aranan şahıs yakalandı. Kumar oynadığı tespit edilen 30 şahsa 192 bin 750 TL idari yaptırım uygulandı. Denetimlerde 2 işyeri sahibine kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yapıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dörtyol Hatay Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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