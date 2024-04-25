Hatay'da Aranan 3 Şahıs Yakalandı
Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından Dörtyol İlçesi'nde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, farklı suçlardan aranan 3 şahıs yakalanarak tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından Dörtyol İlçesi'nde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, farklı suçlardan aranan 3 şahıs yakalanarak tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında, Kasten yaralama suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.G.K., nitelikli cinsel istismar suçundan aranan Ç.A. ve ailenin korunması tedbir kanununa muhalefet suçundan aranan M.A., 20 Nisan tarihinde adli makamlara sevk edildi. Adli kontrol sonucunda tüm şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY