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Hatay'da bir yurtta çıkan yangın hızlı müdahale ile söndürüldü

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Hatay'ın Dörtyol İlçesi'nde bulunan bir yurtta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, Dörtyol İlçesi Yeşil Mahallede yer alan bir yurtta çıktı. Yurtta görevlilerinin 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Olay yerinde yangından etkilenen bir çocuk ekipler tarafından güvenli bir şekilde kurtarıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında yurtta maddi hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dörtyol İtfaiye Hatay İtfaiye Güvenlik Acil Durum 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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