Dörtyol'da Tır-Motosiklet Çarpışması: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tırla motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan kadın, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Payas - Dörtyol karayolu Özerli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Aynı istikamette ilerleyeyen tır ile A.T. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü A.T. ve motosiklette yolculuk yapan annesi 55 yaşındaki Nazmiye Ergül Ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Anne Nazmiye Ergül Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. - HATAY