Hatay'da aranan şahıs yakalandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadeleyi aralıksız sürdürüyor. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürdüğü titiz çalışmalar neticesinde, Dörtyol İlçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, "Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan N.T isimli şahıs tespit edilerek gözaltına alındı. Şahsın, emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY