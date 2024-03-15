Bahadır Amaç kimdir? CHP Hatay Dörtyol Belediye Başkan Adayı Bahadır Amaç kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Hatay Dörtyol Belediye Başkan Adayı Bahadır Amaç kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Bahadır Amaç kimdir? CHP Hatay Dörtyol Belediye Başkan Adayı Bahadır Amaç nereli? Detaylar haberimizdedir…

BAHADIR AMAÇ KİMDİR?

Bahadır Amaç, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde CHP Hatay Dörtyol Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.