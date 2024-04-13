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Dörtyol'da trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde trafik kazasında yaşamını yitiren uzman çavuş Özcan Özbey'in cenazesi toprağa verildi.

Özerli Mahallesi'nde 8 Nisan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan Özbey, kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti.

Özbey'in cenazesi, Yayladağı ilçesi Yeniceköy Mahallesi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Cenazeye Özbey'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yayladağı Kaymakamı Halil Yazıcı ve Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın da katıldı.

Özbey'in kullandığı 31 SK 618 plakalı otomobil ile M.F. idaresindeki 31 MD 2801 plakalı otomobilin çarpışması sonucu sürücüler ve araçlardaki 2 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Yayladağı Dörtyol trafik Hatay Yaşam Güncel Haberler

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