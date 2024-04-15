Dörtyol'da Öğrenciler Arasında Kros ve Uzun Atlama Yarışması Düzenlendi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, öğrenciler arasında kros ve uzun atlama yarışması düzenlendi.
İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında spor müsabakaları organize edildi.
Bu kapsamda Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen kros ve uzun atlama yarışmasına 100 öğrenci katıldı.
Müsabakalarda dereceye giren sporcular ödülleri, 23 Nisan'da yapılacak törende verilecek.