Hatay'da tırla motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tırla motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Dörtyol – Payas karayolu mevkiinde meydana geldi. A.Ç. adlı sürücü, yönetimindeki 31 TZ 817 plakalı tırla dönmek için sola manevra yaptığı esnada aynı istikamette ilerleyen A.T. idaresindeki 31 APU 816 plakalı motosikletle çarpıştı. Tırın ve motosikletin karıştığı kazada; motosiklet sürücüsü A.T. ve motosiklette yolcu konumunda bulunan N.E. yaralandı. 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan N.E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY