Hatay'da Aranan 2 Şahıs Tutuklandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Dörtyol ilçesinde yürüttüğü çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan iki şahsı yakaladı. Hırsızlık suçundan aranan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.O.A. ile uyuşturucu suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezası bulunan F.Ö., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY