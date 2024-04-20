Hatay'da 23 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 23 yıl 9 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 23 yıl 9 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında, bina eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 23 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası ile aranan H.E.D.'yi Dörtyol ilçesinde gözaltına aldı. Gözaltına alınan H.E.D, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY