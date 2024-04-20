Dörtyol'da 23 Nisan etkinlikleri kapsamında güreş ve masa tenisi müsabakaları düzenlendi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında güreş ve masa tenisi müsabakaları düzenlendi. Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışmalara 330 öğrenci katıldı ve dereceye giren sporcular, 23 Nisan'da yapılacak törende ödüllerini alacak.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde güreş ve masa tenisi müsabakaları yapıldı.
İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında spor müsabakaları organize edildi.
Bu kapsamda Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen okullar arası güreş ve masa tenisi yarışmalarına 330 öğrenci katıldı.
Müsabakalarda dereceye giren sporcular, 23 Nisan'da yapılacak törende ödüllerini alacak.