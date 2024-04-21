Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan yangın söndürüldü, 2 kişi sağlık ekiplerine teslim edildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yoğun dumandan etkilenen 2 vatandaş sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Kuzuculu Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında yoğun dumandan etkilenen 2 vatandaş ise olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. Yangının söndürülmesinin ardından evde soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. - HATAY