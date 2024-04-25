Hatay'da aranan zanlı tutuklandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 10 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan zanlı tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Dörtyol ilçesi Çaylı Mahallesi'nde; binanın eklentileri içinden muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, tutuklunun kaçması ve üste taşınan eşyayı çekip almasıyla hırsızlık suçlarından toplamda, 10 yıl 2 ay 11 gün hapis cezasıyla aranan zanlı İ.E. polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs, adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY