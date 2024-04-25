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Hatay'da aranan zanlı tutuklandı

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 10 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan zanlı İ.E., polis ekipleri tarafından yakalandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 10 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan zanlı tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Dörtyol ilçesi Çaylı Mahallesi'nde; binanın eklentileri içinden muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, tutuklunun kaçması ve üste taşınan eşyayı çekip almasıyla hırsızlık suçlarından toplamda, 10 yıl 2 ay 11 gün hapis cezasıyla aranan zanlı İ.E. polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs, adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dörtyol Hatay Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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