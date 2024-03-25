Hatay'da 20 Adet Gümrük Kaçağı Cep Telefonu Ele Geçirildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 20 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık suçlarına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Polis ekiplerince yönelik yapılan denetimler kapsamında Dörtyol ilçesi Yeşilköy mahallesinde şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada; 20 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheliler H.K, B.S ve A.D. hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı. - HATAY