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Hatay'da uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde uyuşturucu ticareti yapma suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs, yakalanarak tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik asayiş çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Dörtyol ilçesinde; uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama suçundan 4 Yıl 2 Ay hapis cezasıyla aranan A.C.A. 01 Nisan tarihinde yakalandı. Şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Dörtyol Hatay Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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