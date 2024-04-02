Hatay'da uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde uyuşturucu ticareti yapma suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs, yakalanarak tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik asayiş çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Dörtyol ilçesinde; uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama suçundan 4 Yıl 2 Ay hapis cezasıyla aranan A.C.A. 01 Nisan tarihinde yakalandı. Şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY