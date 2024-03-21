Hatay'da Hapis Cezası Bulunan Şahıs ve Bisiklet Hırsızı Yakalandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hakkında hapis cezası bulunan şahıs ile bisiklet hırsızlığı şüphelisi 1 kişi yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanması ve hırsızlık suçlarına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada Dörtyol ilçesinde kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek, yaymak suçundan hakkında verilen 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan İ.H.A. ile Çaylı Mahallesinde bir apartmanın girişindeki elektrikli bisikletin çalınması olayının şüphelisi M.C.Ç. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk olunan iki şahıs çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY