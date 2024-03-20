Dörtyol'da PVC Malzemeli Depoda Yangın Çıktı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde PVC malzemeleri bulunan depoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde PVC kapı ve pencere malzemeleri olan depoda, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Depoda maddi hasar oluştu.

Öte yandan depoda çıkan yangın, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - HATAY