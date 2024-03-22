Hatay'da iş yerine silahlı saldırı: Dayı ve yeğen yaralandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir iş yerine motosikletli şahsın düzenlediği silahlı saldırıda, dayı ve yeğen yaralandı.

Olay, Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, motosikletle iş yerine gelerek tüfekle ateş etti. Yaşanan silahlı saldırıda iş yeri sahibi dayı B.K. ve yeğeni Y.E.K. yaralandı. Silahlı saldırgan çevredekiler tarafından yakalanarak jandarma ekiplerine teslim edildi. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekipleri tarafından Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY