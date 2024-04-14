Dörtyol'da Motorları Maviliklere Süreceğiz Etkinliği

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde "Motorları Maviliklere Süreceğiz" etkinliği kapsamında tekne turu yapıldı.

Dörtyol Belediyesi tarafından düzenlenen "Motorları Maviliklere Süreceğiz" adlı etkinlikte Dörtyol sahil bölgesinde, aileler tekne turu yaptı.

Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç, etkinlik alanında AA muhabirine yaptığı açıklamada, pandemi ve deprem yaşayan vatandaşlara bayram tatilinin son gününde deniz kenarında stres atmaları için etkinlik düzenlediklerini belirterek şöyle konuştu:

"Çok çabuk organize olduk. Önce teknelerle tur yaptık ardından motosikletli gruplarla geçit yaptık. Daha sonra vatandaşlarımız müzik eşliğinde eğlendiler. Tekne turuna 5 bin çocuk ve gencimiz aileleri ile katıldı. Depremzede olan bu çocuklarımıza ve gençlerimize biraz olsun psikolojik destek olabildiysek ne mutlu bizlere. Şu an alanımızda 15 bin insan var. Katılımcılara ve destek olanlara teşekkür ederim."

Tekne turu sonrası sahil bölgesindeki etkinlik alanında hazırlanan oyun parkında çocuklar keyifli vakit geçirdi.