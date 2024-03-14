Hatay'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonu

Hatay Emniyet Müdürlüğü, Payas ve Dörtyol ilçelerinde gerçekleştirdiği çalışmalarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirdi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında, Payas ilçesinde şüphe üzerine durdurulan A.İ. ve K.M.A.'nın üzerinde yapılan aramada 1,53 gram metamfetamin bulundu. Bu şahıslara uyuşturucu maddeyi sattığı belirlenen B.T. ise Dörtyol'da durdurulan araçta yapılan aramada 8,69 gram metamfetamin, 7 adet sentetik ecza hapı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 12 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili olarak TCK'nın 191. maddesi gereğince şahıslar hakkında adli işlem yapıldı. B.T. ise adli makamlara sevk edildi. - HATAY