Hatay'ın Dörtyol ilçesinde aranan şahısların yakalanması operasyonu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 10 kişi yakalandı, adli makamlara sevk edilen şahıslardan 5'i tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Dörtyol ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda hırsızlık, dolandırıcılık, tehdit, yaralama, yağma, görevi kötüye kullanma gibi çeşitli suçlardan adli makamlarca haklarında verilen hapis cezası ile yakalama kararı bulunan S.Ç., B.A., T.K., D.Y., S.Ö., F.A., G.Ö.S., H.B., A.G.K. K.Ş. isimli 10 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden S.Ö., F.A., G.Ö.S., A.G.K. ve K.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY