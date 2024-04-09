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Dörtyol'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Dörtyol ilçesi Yeşilköy Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R. A. K. idaresindeki 31 P0 816 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen 31 AGM 908 plakalı otomobil ile 31 PAG 99 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, 3 aracın sürücüsü ve araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yaralıları araç içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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