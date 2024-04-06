Hatay'da 3 Bin Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi
Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün Dörtyol ilçesinde yaptığı denetimlerde, 3 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık suçlarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hatay'ın Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi'nde 04 Nisan'da gerçekleştirilen denetimler sırasında, toplamda 3 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Bu olaya karıştığı tespit edilen A.G. isimli şüpheli hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etmekten yasal işlem yapıldı. - HATAY