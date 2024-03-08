Dörtyol'da Uyuşturucu Yetiştiricisi Yakalandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde evinin bahçesinde sığınak oluşturarak uyuşturucu yetiştiren şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde 100 gram esrar bulunurken, evinde ise 14 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde evinin bahçesinde sığınak oluşturarak uyuşturucu yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Sanayi Mahallesi'nde, şüpheli hareketler sergileyen E.Y, polis ekiplerince takibe alındı.
Durdurulan şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 100 gram esrar bulundu.
Şüphelinin evinde yapılan aramada ise yer altına açılan sığınakta iklimlendirme sistemi düzeneğiyle yetiştirilen 14 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.