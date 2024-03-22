Polis Memuru Bekir Gültekin'in Cenazesi Hatay'da Defnedildi
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis memuru Bekir Gültekin'in cenazesi memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesinde toprağa verildi.
Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 30 yıllık polis memuru Bekir Gültekin, nöbet başındayken geçirdiği kalp krizi sonucunda geçtiğimiz gün hayatını kaybetmişti. Gültekin'in cenazesi geçtiğimiz gün Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlanmıştı.
Gültekin'in cenazesi, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde İlçe Müftüsü Kazım Ural'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Yeşilköy'de defnedildi. Cenaze namazına; Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay, ilçe Emniyet Müdürü Dinçer Kalkan kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Defin esnasında Gültekin'in ailesi zor anlar yaşadı. - HATAY