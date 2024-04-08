Dörtyol'da Tofaş araç ezildi: 4 kişi yaralandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada Tofaş araç adeta kağıt gibi ezildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde meydana geldi. Payas istikametinden Dörtyol istikametine giden Ö.Ö. idaresindeki 31 SK 618 plakalı Tofaş marka otomobil, aynı istikamette ilerleyen M.F. idaresindeki 31 MD 2801 plakalı Toyota marka araçla çarpıştı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Feci kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntkülerde Tofaş'ın adeta kağıt gibi ezildiği görüldü. - HATAY