EŞİNİ BANYOYA KİLİTLEYİP, BEBEĞİNİN YANINDA DEFALARCA BIÇAKLADI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

EŞİNİ BANYOYA KİLİTLEYİP, BEBEĞİNİN YANINDA DEFALARCA BIÇAKLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Buca ilçesinde Feyzi Duran (28), kıskançlık yüzünden tartıştığı dini nikahla birlikte yaşadığı Aysel Perkgün'ü (28), bebeğinin yanında dövüp banyoya kilitleyerek çok sayıda bıçak darbesiyle yaraladı.

İZMİR'in Buca ilçesinde Feyzi Duran (28), kıskançlık yüzünden tartıştığı dini nikahla birlikte yaşadığı Aysel Perkgün'ü (28), bebeğinin yanında dövüp banyoya kilitleyerek çok sayıda bıçak darbesiyle yaraladı. Duran tutuklanırken, hastanede bir video çeken Aysel Perkgün, İlk başta, 'Beni Feyzi Duran bıçakladı' diyemedim. Çünkü bebeğim onun yanında olduğu için korktum dedi.

Olay, 29 Ağustos günü Çamlık Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Feyzi Duran ile dini nikahla birlikte yaşadığı Aysel Perkgün arasında, evde kıskançlık nedeniyle tartışla çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Duran, 1 yaşındaki çocuğunun yanında Aysel Perkgün'ü dövüp, banyoya kilitleyerek, bıçakladı. Aysel Perkgün'ün çığlıklarını duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi.

Aldığı çok sayıda bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Aysel Perkgün, ambulansla Tepecik Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan Feyzi Duran ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hayati tehlikeyi atlatan, sağlık durumu iyiye giden Aysel Perkgün ve ailesi, olayın ardından bir süre Duran'ın ailesinde kalan bebeği A.D.'yi dün geri aldı.

'BEBEĞİMİN YANINDA BIÇAKLADI'

Bebeğinin eşinin ailesinden geri almadan önce hastanede bir video çeken Aysel Perkgün, İlk başta, 'Beni Feyzi Duran bıçakladı' diyemedim. Çünkü bebeğim onun yanında olduğu için korktum. Beni bebeğimin yanı başında bıçakladı. Bu kişinin babası da daha önce cinayet işlemiş bir kişi. Tek isteğim bebeğimin yanımda olması. Başka bir şey istemiyorum dedi.

'ŞİKAYETÇİ OLURSAN BEBEĞİ DE BU HALE KOYARIM'

Aysel Perkgün'ün annesi Serpil Perkgün ise kızının vücuduna 90'dan fazla dikiş atıldığını belirterek, 'Kızım, banyoya kapatıldı, her yerinden bıçaklandı. Çok kötü durumda. Lütfen, Allah rızası için bana yardım edin. Gelin, çocuğumun halini görün. Kızımı tehdit etmiş. Banyoda kızım kanlar içindeyken, bebeği üzerine atarak, 'Benden şikayetçi olursan bebeği bu hale koyarım. Sülalenize bomba atarım' demiş. Rakı şişesini alıp ensesine vurmuş. Kızım yoğun bakımdan çıkınca bana anlattı, ben de bu şekilde öğrendim. Bebeği alınca, kızım da artık her şeyi anlatmaya karar verdi. Çocuğuma uyuşturucu içirmişler. 2 yıldır ben çocuğumun yüzüne hasrettim, onlar kaçırdığı için görmüyordum diye konuştu.

'KIZIMIZI BİZE GÖSTERMİYORLARDI'

Aysel Perkgün'ün babası Niyazi Perkgün ise, Biz yaşadık, başkaları da yaşamasın. Bize kızımızı göstermiyorlardı. Ancak biz bu olayları duyuyorduk. Kızımıza zarar gelmesin diye, ses çıkarmıyorduk. Artık bunlarla mücadele edeceğiz, kızımın arkasında biz varız ifadelerini kullandı.

EŞİNİ BANYOYA KİLİTLEYİP, BEBEĞİNİN YANINDA DEFALARCA BIÇAKLADI
EŞİNİ BANYOYA KİLİTLEYİP, BEBEĞİNİN YANINDA DEFALARCA BIÇAKLADI
EŞİNİ BANYOYA KİLİTLEYİP, BEBEĞİNİN YANINDA DEFALARCA BIÇAKLADI
EŞİNİ BANYOYA KİLİTLEYİP, BEBEĞİNİN YANINDA DEFALARCA BIÇAKLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Galata Köprüsü'nden hareket halindeki gemiye atlayan fenomen gözaltına alındı
Galata Köprüsü'nden hareket halindeki gemiye atlayan fenomen gözaltına alındı
Uzun süredir kavgalılardı! Mahallede karşılaştığı komşusunu av tüfeğiyle öldürdü
Uzun süredir kavgalılardı! Mahallede karşılaştığı komşusunu av tüfeğiyle öldürdü
Elektrik direğindeki kabloları kesen kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti
Elektrik direğindeki kabloları kesen kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Mustafa Şentop Mustafa Varank Süleyman Soylu Sultan Alparslan
Magazin Münir Özkul Demet Şener Deniz Akkaya Metin Çekmez
Spor Diego Cristiano Umut Meraş Şenol Güneş Burak Elmas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
EŞİNİ BANYOYA KİLİTLEYİP, BEBEĞİNİN YANINDA DEFALARCA BIÇAKLADI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 15:54:33. #1.15#

title