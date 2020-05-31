Erzurum'daki silahlı kavgada ölen 5 kişiden birinin cenazesi toprağa verildi
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Erzurum'daki silahlı kavgada ölen 5 kişiden birinin cenazesi toprağa verildi

Erzurum'un Çat ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 5 kişiden birinin cenazesi defnedildi.

Erzurum'daki silahlı kavgada ölen 5 kişiden birinin cenazesi toprağa verildi
31.05.2020 15:33 | Son Güncelleme: 31.05.2020 15:52

Erzurum'un Çat ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 5 kişiden birinin cenazesi defnedildi.

İlçenin Köseler Mahallesi'nde, husumetli Yıldız ve Güneş aileleri arasında dün çıkan silahlı kavgada ölen Sedrettin Yıldız'ın cenazesi, Çat Devlet Hastanesi morgundan alınarak otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Buradaki otopsi işlemi tamamlanan Sedrettin Yıldız'ın cenazesi, yakınlarınca alınıp Abdurrahman Gazi Mezarlığında götürüldü.

Yıldız için burada kılınan cenaze namazı sırasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında katılımcılar sosyal mesafe kuralına uyup maske taktı.

Cenaze daha sonra aynı mezarlıkta toprağa verildi. Cenaze namazı sırasında Yıldız'ın yakınları fenalık geçirdi.

Olay

Köseler Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Yıldız ile Güneş aileleri arasında çıkan silahlı kavgada Sıddık, Sinan ve Hasan Güneş ile Sedrettin Yıldız olay yerinde, Baki Güneş ise hastanede hayatını kaybetmişti.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede 3 tabanca ele geçirilmiş, silahlı kavgayla ilgili aranan iki şüpheli yakalanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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