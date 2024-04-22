Üye Girişi
Haberler

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Çiftçi, mesajında, 23 Nisan 1920'nin "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" şiarıyla kurtuluş mücadelesine yol gösterici olan, çalışmalarıyla milli iradenin temsil edilmesini sağlayan, milleti ortak düşünce ve değerlerde buluşturan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı kutlu gün olduğunu belirtti.

Bu kutlu günün 104. yıl dönümünün bahtiyarlığı içinde "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı"nı kutlamanın heyecanını yaşadıklarını aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin kurulmasında vatanın bütünlüğünü ve milletimizin özgürlüğünü tüm dünyaya haykırdığımız 23 Nisan tarihi, o güne kadar yaşadığımız zorlukların bir özeti, Büyük Millet Meclisimiz de bu mücadeleye bir ön söz olmuştur. Gazi Meclisimiz, İstiklal Savaşı'nın sevk ve idare edilmesindeki çalışmalarıyla milletimizin sorumluluğunu üzerine alıp onu esaretten kurtarma mücadelesinde benimsediği tam bağımsızlık hedefini milli iradeye dayanarak gerçekleştirmiştir. Böylelikle binlerce yıllık medeniyetimizin son temsilcisi olan ve gururla 100. yılını geride bıraktığımız Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğinin sağlam temeller üzerinde biçimlenmesine büyük katkı sağlamıştır."

Çiftçi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli iradenin hakim kılındığı bu kutlu günü, devletin ebedi güvencesi olarak gördüğünü ve çocuklara armağan ettiğini anımsattı.

Çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Çiftçi, tüm şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andı.

Kaynak: AA / Güncel

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Mustafa Çiftçi 23 Nisan Erzurum Çocuk Kutlamalar Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

KIZILCIK ŞERBETİ 60. BÖLÜM FRAGMANI! Kızılcık Şerbeti fragman canlı izle! Yeni bölümde ne olacak? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 22-23 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! 22 Nisan 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! YALI ÇAPKINI 67. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Yalı Çapkını 67. bölüm fragman! YALI ÇAPKINI 66. BÖLÜM FULL İZLE! Ferit Seyran'ı buldu mu? Yalı Çapkını son bölümde ne oldu? CANLI İZLE Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 22 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 22 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Eva Evans öldü mü? TikTok fenomeni Eva Evans neden öldü? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 22-23 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! Grup İsimleri 2021: En güzel Whatsapp grup isimleri! Whatsapp (WP) ve İnstagram grup isimleri nelerdir? WP grup isimleri... Grup İsimleri 2021: En güzel Whatsapp grup isimleri! Whatsapp (WP) ve İnstagram grup isimleri nelerdir? WP grup isimleri... Üçgenin Alanı: Eşkenar üçgen alanı nasıl hesaplanır? Üçgenin alanı nasıl bulunur? Eşkenar üçgen, Dik üçgen, İkizkenar üçgenin alanları ve formülü! Silindirin hacmi nasıl bulunur? Silindirin yüzey alanı ve hacmi formülü! Silindirin hacmi ile ilgili örnekler! Dik silindirin hacmi nasıl hesaplanır? Ok işareti nasıl yapılır? Klavyeden (→↓←↑) ok işareti nasıl yazılır? Ok işareti simgesi! Yukarı, aşağı, sağa, sola ok işareti yapılışı Rüyada hindi görmek ne anlama gelir? Rüyada hindi eti görmek, Rüyada hindi yavrusu görmek, Rüyada hindi yumurtası görmek ne demek? THY YÖNETİCİ MAAŞLARI ortaya çıktı! BİLAL YILDIZ açıkladı: THY maaşları ne kadar?
title