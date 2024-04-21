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Erzurum'da MEB Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması Bölge Finali Sonuçlandı

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Erzurum'da düzenlenen MEB Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması Bölge Finali'nde Ilıca Çok Programlı Anadolu Lisesi birinci oldu. İstanbul'da yapılacak olan Türkiye Finali'nde başarılar dileriz.

Erzurum'da 4 ilin lise öğrencilerinin katıldığı "MEB Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması" Bölge Finali'nde Ilıca Çok Programlı Anadolu Lisesi ipi göğüsledi.

"MEB Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması" Bölge Finali, Aziziye Ilıca Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde Aziziye Kaymakamı Muhammet Tugay, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Ceyda Gök, okul müdürleri, öğretmen ve öğrencileri katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Kars'tan 6 okulun yarıştığı finalde, Aziziye Ilıca Çok Programlı Anadolu Lisesi birinci oldu. Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız 5 Mayıs 2024'te İstanbul'da yapılacak olan Türkiye Finalinde Aziziye Ilıca Çok Programlı Anadolu Lisesi ekibine başarılar diledi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Anadolu Lisesi İstanbul Türkiye Erzurum Gastronomi Eğitim Yerel Güncel Haberler

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